Polícia indicia homem por furto a veículos utilizando o “Chapolin”

Manaus- A equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado João Ferreira Neto, titular da unidade policial, indiciou Fernando Cavalcante Gomes Neto, 24, por furtos a veículos utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”, utilizado para bloquear o sinal do travamento das portas dos veículos. O jovem foi detido e conduzido à delegacia na tarde de quinta-feira, (29), por volta das 14h. Com o infrator foram encontrados dispositivos utilizados nos delitos.

De acordo com a autoridade policial, os delitos ocorreram nos dias (2) e (7) de maio deste ano, nos bairros Alvorada, Ponta Negra e Cidade Nova, situados, respectivamente, nas zonas centro-oeste, oeste e norte da capital. Na ocasião dos crimes, Fernando, juntamente com o comparsa dele, identificado como Luis Felipe Souza da Costa, 23, que já foi indiciado pela polícia, furtaram no total cerca de R$ 20 mil em espécie, além de objetos pessoais das vítimas, como celulares, bolsas de marca, cartões de bancos.

“Tivemos conhecimento desses casos com a formalização do Boletim de Ocorrência (BO). Por meio das câmeras de segurança de um imóvel na avenida Dom Pedro, no bairro Alvorada, identificamos os autores, e o veículo utilizado pela dupla na ação criminosa. Conseguimos a localização de Luis, e no dia 13 de maio deste ano, apreendemos o veículo que estava com ele, porém Fernando não estava em Manaus”, explicou João Ferreira Neto.

Conforme o delegado, os policiais civis tiveram informações do paradeiro de Fernando, momento que a equipe policial foi ao apartamento dele, na zona norte da capital. Na ocasião, os policiais apreenderam com ele os dispositivos utilizados nos furtos.

O infrator foi levado até o 10º DIP , onde foi indiciado por furto qualificado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o rapaz foi liberado e irá responder ao Inquérito Policial (IP) em liberdade.

