Em Manaus, homem é preso com 3Kg de drogas na Zona Leste

John Hebert Ferreira da Silva, disse que tinha um comparsa que atuava com ele no tráfico | Foto: Carlos Soares / SSP-AM

Manaus - John Hebert Ferreira da Silva, de 24 anos, foi preso pela polícia civil na tarde desta terça-feira (30) . A apreensão aconteceu em uma casa localizada no quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus. A polícia confiscou com ele 33 quilos de maconha tipo skunk, avaliada em R$100 mil.

O delegado Torquato Mozer, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), contou sobre as investigações da PC após receberem as denúncias que fizeram chegar no suspeito

"As denuncias eram claras e objetivas para a casa no ramal do brasileirinho. Na tocaia, observamos a que não era uma venda para consumidores, mas uma ponto de distribuição das trouxinhas. Na investida encontramos 26 tabletes de substâncias", ressaltou o delegado.



As investigações prosseguirão para localizar comparsas do suspeito, pois de acordo com o depoimento do John, para a polícia, uma outra pessoa estava no local, mas fugiu no momento da abordagem.

John foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia.

*Com informações da assessoria