Em Manaus, homens são presos com drogas em balsa vindo de tabatinga

Foram encontrados 200 kg de cocaína e 19 kg de droga maconha tipo "skunk" | Foto: Reprodução

Manaus – Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (30) acusados de transportar drogas para Manaus. O flagrante aconteceu no porto do cimento, localizado no bairro Colonial Oliveira Machado, zona Leste. Os suspeitos são Willdemberg Ramos, de 28 anos e Alberto Guerra, de 54 anos, eles transportavam botijões de gás e alimentos para não levantar suspeita do crime.

Conforme informações do delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional Centro- Sul, contou que equipe recebeu denúncias que uma balsa chegaria em Manaus transportando entorpecentes.

“A droga estava recôndita atrás dos botijões de gás e desconfiávamos que estivesse dentro da câmara frigorífica em uma parede falsa. Então trouxemos os cães farejadores, que encontraram as drogas. Nós cerramos o piso e encontramos 200 kg de cocaína e 19 kg de droga maconha tipo "skunk", disse o delegado.

As drogas estavam entocadas no frigorífico por trás dos 4 mil botijões de gás | Foto: Reprodução

Os suspeitos nos disseram aos policiais que não sabiam que a droga estava a bordo, pois o serviço que realizavam era apenas para trazer a balsa. Mas Alberto, que é natural de Tabatinga, já tem passagem por tráfico de drogas em 2011.

O delgado Raul Neto, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também atuou em conjunto na operação, contou que a área naquela área da zona sul, a polícia realiza investigações intensas para combater o tráfico no local.

“Os suspeitos dessa ocorrência alegam que não sabiam da carga, mas eles saíram de Manaus para Tabatinga, voltaram novamente, e não sabiam, é difícil de acreditar, pois eles cuidam da embarcação, precisam averiguar tudo. Então sobre essas suspeitas, nós continuaremos investigando para constatar se isso é verdade, ou provar que eles são culpados”, detalhou o delegado.

A cadela Jade, farejadora do CIPCães, foi quem encontrou os entorpecentes | Foto: Reprodução

O Tenente Afonso Junior da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) contou que a ajuda dos cães Taison e Jade, na operação para localizar os narcóticos, o resultado teve mais êxito.

“Pelo fato de ter 4 mil botijas de gás, a ação foi bem mais complicada e delicada, mas com muita dedicação dos nossos cães, conseguimos identificar os entorpecentes. O Taison ajudou bastante, mas foi a cadela Jade foi quem encontrou as drogas”, disse o Tenente.

Outros dois suspeitos que não estavam na balsa, mas que estão envolvidos no crime, também foram detidos. Mas apenas Willdemberg e Alberto foram flagrados por tráfico de drogas e serão encaminhados para audiência de custódia.