SSP-AM promove evento de sensibilização contra violência doméstica

O evento foi para o público interno para esclarecer a necessidade de se combater a violência contra a mulher | Foto: VINICIUS PAES/SSP-AM

Manaus - Em razão do Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, durante esta sexta-feira (30), um evento para as servidoras com palestras no intuito de conscientizar e apresentar os meios de proteção das mulheres vítimas de violência no estado.

O evento foi desenvolvido pelo Departamento de Prevenção da Violência, com o apoio da Assessoria Jurídica da SSP-AM, da Polícia Civil e da Polícia Militar, através do programa Ronda Maria da Penha. Participaram do evento a vice-presidente da OAB-AM, Grace Benayron, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Glaucia Barbosa, a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) da Polícia Civil, delegada Débora Mafra, e a doutora Marcela Souza, que palestrou sobre a saúde da mulher.

“Foi um evento para o público interno para esclarecer e deixar estampado a necessidade de se combater a violência contra a mulher”, disse o chefe do DPV, capitão Diego Paiva.

Série nas redes sociais

O perfil da SSP-AM no Instagram e no Facebook apresentou ao longo do mês de agosto diversos conteúdos sobre violência doméstica, destacando as ações desencadeadas pelo sistema de segurança, como o atendimento nas delegacias especializadas da mulher e o programa Ronda Maria da Penha.

Lei Maria da Penha, assédio sexual, estupro, as formas da violência doméstica foram tratados em materiais jornalísticos produzidos pela assessoria de imprensa do órgão. Nesta sexta, foi a vez da estreia da websérie "Elas deram um Basta'. Dividido em três episódios, o material traz depoimentos de mulheres que conseguiram quebrar o ciclo da violência e buscar ajuda da polícia.

O material jornalístico será postado sempre nas sextas-feiras no Instagram (seguranca_am) e no facebook (#segurancaAM).

