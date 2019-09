Em Manaus, pistoleiro da FDN tenta fugir pelo telhado de casa e cai

Daniel tentou fugir, mas caiu do telhado e foi preso | Foto: Divulgação/Força Tática

Manaus- Na madrugada deste sábado (31), a equipe da Polícia Militar da Força Tática prendeu Daniel Lima Pinheiro, 23, na rua Amazonino Mendes, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Segundo informações policiais, Daniel é pistoleiro da facção criminosa, conhecida como Família do Norte (FDN).

Os policiais receberam uma denúncia anônima por volta das 4h30 de que Daniel estava escondido no endereço informado em posse de uma arma de fogo. Ao se deparar com o cerco da polícia, Daniel tentou fugir subindo no telhado, mas caiu, o suspeito sofreu algumas escoriações. Após abordagem, a equipe encontrou o revólver calibre 38 com numeração alterada e mais seis munições intactas. Daniel escondeu a arma e munição embaixo da cama.

Daniel tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio . O acusado foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão de Araújo, localizado na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, onde passou por atendimento médico e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) com escoriações devido a tentativa frustrada de fuga.

O número de linha direta para denúncias da Força Tática da Polícia Militar é o (92) 99428-4400