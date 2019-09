Veja o vídeo! Aluno mata professor com faca dentro de escola pública

Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, era professor de geografia e coordenador da escola estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, que fica a uma hora de Brasília . O crime aconteceu por volta do meio-dia, Bruno estava saindo do colégio quando foi abordado pelo aluno do 9° ano Anderson Silva, de 18 anos, que atacou o professor na barriga com uma faca.



Segundo a escola, o aluno se revoltou após ser retirado do programa de reforço. Atualmente ele se encontra foragido. Familiares, amigos e alunos do professor ficaram profundamente tristes com o crime, já que Bruno era muito querido. Adriana Lima é professora e amiga de Bruno, e declara que se sente cansada de tanta violência e medo dentro da escola. Pais de alunos e moradores da região protestaram em frente a escola.

Há quatro meses, outro coordenador também foi assassinado por um aluno dentro de uma escola, em Valparaíso de Goiás, que fica a 35km de Brasília. No caso, um adolescente de 17 anos, disparou quatro tiros em Julio Cesar de Souza, de 41 anos, após ter sido expulso da escola.

Veja o vídeo: