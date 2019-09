Homem é preso por tráfico de drogas no Novo Aleixo

Manaus- Na tarde de sexta-feira, (30), por volta das 16h, a equipe de investigação do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, prendeu em flagrante Paulo Sérgio Souza Mamede, 25, por comercializar drogas na rua Ciriaco, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Com ele foi apreendida uma porção média de cocaína e outra de maconha, além de quatro trouxinha de substâncias ilícitas.



Segundo a autoridade policial, a prisão ocorreu após denúncias anônimas serem feitas, por meio do disque-denúncia do 6° DIP, informando que o indivíduo estaria comercializando drogas na rua Ciriaco. Imediatamente, os policiais se deslocaram até o endereço informado para averiguar a veracidade das delações e identificaram Paulo Sérgio, por meio das características repassadas na denúncia.

“Abordamos o infrator no momento em que ele saia da casa dele. Durante revista pessoal, encontramos duas trouxinhas de cocaína e duas de maconha, que estavam no bolso do indivíduo. Ao entrarmos no imóvel, apreendemos uma porção média de cocaína e outra porção média de maconha, além de uma balança de precisão”, relatou Mafra.

*Com informações da assessoria