Vídeo:Quatro pessoas são presas com 220 kg de drogas no Porto Chibatão

Manaus - Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), em ação integrada com policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prenderam quatro pessoas em posse de 220 kg de substância entorpecente . A ação aconteceu, na tarde de sexta-feira (30), na balsa do Porto Chibatão, Zona Sul de Manaus.

A equipe do Canil e a equipe do 12º DIP foram acionados para verificarem uma denúncia de transporte de substância entorpecente em uma balsa. Os policiais iniciaram as diligências e encontraram escondidas, embaixo do piso da balsa e no meio de botijas de gás, cerca de 220 kg de substância supostamente entorpecente.

As equipes conduziram todos para o 12º DIP, para as providências legais e cabíveis ao caso.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo