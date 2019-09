Homem é preso suspeito de estuprar mulher durante assalto a residência

Manaus – Caio Vitor da Silva da Costa, de 30 anos, conhecido como “Loiro”, foi preso na tarde de sexta-feira (30), em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Ele estava sendo procurado pela autoria de roubos em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, Caio Vitor está envolvido em diversos roubos praticados em 2014, no ramal do Caldeirão.

Caio Vitor invadiu uma casa e roubou quatro celulares, quatro televisores, um computador e outros objetos eletrônicos, além de R$ 1,2 mil. No dia do crime, Caio Vitor ainda estuprou uma mulher, de 36 anos.

“Em posse de uma arma de fogo, Caio Vitor invadiu uma residência e ameaçou uma mulher. Ele amarrou a vítima no banheiro do imóvel e a obrigou manter relações sexuais com ele. Depois disso, Caio Vitor pegou os pertences e colocou no carro da vítima. O veículo foi abandonado na estrada”, explicou a delegada Sylvia Laureana.

Com o apoio da equipe de investigadores do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais civis da 31ª DIP cumpriram a prisão em Manaus. A ordem judicial foi expedida pela juíza Melissa Sanches Silva da Rosa, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba, no dia 8 de junho de 2015.

Caio Vitor irá responder pelos crimes de roubo e estupro. Ele permanecerá preso na carceragem da 31ª DIP, que funciona como unidade prisional em Iranduba, até ser transferido para o Sistema Prisional.