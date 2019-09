Mulher é encontrada morta com faca cravada na cabeça, em Manaus

A mulher foi encontrada amordaçada e amarrada | Foto: Josemar Antunes

Manaus- Uma mulher ainda não identificada, foi encontrada morta com dez facadas pelo corpo, no início da madrugada deste domingo (1º), na comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A vítima estava com os membros amarrados com fita adesiva e uma faca cravada na cabeça.

Segundo informações do sargento Gomes Araújo, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi atendida por volta de 0h40, após denúncia anônima ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A informação é que uma mulher havia sido encontrada morta no quintal de uma casa, na Rua e Travessa Diamante.

"O Ciops informou que havia uma mulher morta no quintal da uma residência com mãos e pés amarrados, amordaçada, além de estar com ferimentos causados por uma faca. Os moradores da área não reconheceram a vítima", disse.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na cena do crime. As investigações apontaram que ocupantes um carro, de cor vermelha, foram vistos abandonando o corpo no local.

A polícia chegou no local após denúncia anônima | Foto: Josemar Antunes

"As testemunhas relataram que um carro vermelho, modelo não identificado chegou ao local e, em seguida, os ocupantes abandonaram o corpo no quintal da residência. No lugar há câmeras de segurança. Por meios dessas imagens, vamos tentar identificar os autores do crime", explicou o delegado Luiz Rocha.

Conforme informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a mulher estava com mãos e pés amarrados com fita adesiva transparente e também amordaçada. A vítima foi morta com dez facadas sendo sete no tórax, uma no pescoço, uma no braço esquerdo e outra na cabeça. O assassino ainda cravou a faca, próxima ao olho esquerdo da vítima.

A mulher, com idade entre 25 a 30 anos, de cor parda, possui cabelo liso médio preto e trajava vestido com flores, além de calcinha preta.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. Até o início da manhã deste domingo (1°), familiares ainda não haviam comparecido para fazer reconhecimento.

A DEHS vai investigar o assassinato, que de acordo com a polícia, tem características de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.