Homem é preso ao tentar roubar veículos em supermercado de Manaus

O homem foi flagrado dentro do estacionamento do supermercado | Foto: Divulgação

Manaus– Um homem identificado como Paulo Ricardo Galvão Tavares, de 34 anos, foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (31), ao ser flagrado tentando arrombar veículos dos clientes do Supermercado Atack, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A prisão do suspeito ocorreu por volta das 17h. Funcionários do Supermercado acionaram policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após perceberem por meio das câmeras de segurança, que o homem estava no estacionamento com uma barra de ferro, tentando roubar objetos de dentro dos automóveis.

Ao serem acionados, os policiais militares observaram que Paulo Ricardo danificou a ignição de uma motocicleta com a intenção de roubar o veículo. O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto tentado.

Ele foi conduzido juntamente com testemunhas para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Uma motocicleta foi danificada | Foto: Divulgação