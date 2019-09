Homem foragido da Justiça do Pará é capturado no Amazonas

Os policiais chegaram ao foragido através de denúncia anônima | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Elissandro da Costa, de 33 anos, foragido da Justiça do Estado do Pará, foi recapturado na madrugada de sábado (31), por volta das 2h, no município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus).

Ao Portal Em Tempo, o tenente-coronel Castro Alves, do 2° Batalhão da Polícia Militar (BPM) da cidade de Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus da capital, informou que a polícia estava no encalço de suspeitos de cometer roubos em Urucará.

"A Polícia Militar recebeu informações que três homens estavam roubando pessoas em via pública. Durante as diligências para encontrar os assaltantes, uma denúncia anônima apontou que uma casa no município de Urucará abrigava os criminosos", disse o tenente-coronel.

Durante a consulta dos nomes, a equipe constatou que Elissandro estava com mandado de prisão em aberto no município de Santarém, no Pará, pelo crime de homicídio.

Elissandro e os comparsas foram conduzidos para a 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.