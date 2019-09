Em Manaus, adolescente é apreendido por porte de arma e tráfico

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Candido Mariano (Rocam), apreendeu, na madrugada deste domingo (01), às 3h, um adolescente de 17 anos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A equipa da Rocam recebeu uma denúncia via WhatsApp sobre atividade ilegal na travessa Vitória Régia, no bairro Tancredo Neves. Os policiais foram informados que um suposto infrator estaria no local comercializando entorpecentes e portando uma arma de fogo.

A equipe se deslocou até o endereço e abordou um menor de 17 anos que estava no local da denúncia.

Durante revista pessoal foi encontrado com o adolescente um revólver calibre 32, pequenas quantidades de entorpecentes, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

O menor, que não possuía passagem pela polícia, foi apreendido e conduzido a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos cabíveis.