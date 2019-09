Menor tenta estuprar prima no município de Urucurituba

Urucurituba - O 2º Batalhão do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município de Urucurituba, distante 343 quilômetros de Manaus, divulgou neste domingo (01) a apreensão de um adolescente por tentativa de estupro, na Vila de Itapeaçu, naquela localidade.

Por volta das 6h40 da manhã, uma mulher compareceu à base do 4°DPM Itapeaçu para fazer uma denúncia de tentativa de estupro. Ela relatou que estava em sua residência dormindo com a filha de cinco anos, durante madrugada, quando acordou assustada com os gritos da menina.

Seu primo, o menor "K.F", de 17 anos, estava tentando colocar o órgão genital na boca da criança. Assim que a vítima acordou assustada, gritou e pediu pra ele se afastar dela. O rapaz fugiu correndo da casa.

A mãe da criança contou ainda à polícia que o primo teria entrado por uma parte da casa que não tem janela.

Após a fuga do suspeito, a mulher verificou que estava tudo bem com filha, que dormia na mesma cama e nada havia sido constatado, mas a denúncia foi realizada para que o caso fosse apurado.