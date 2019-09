Homem é preso por tráfico de drogas em Itacoatiara

Itacoatiara - Policiais Militares do 2º Batalhão de Itacoatiara, município situado 176 quilômetros em linha reta de Manaus, prenderam em flagrante na noite deste sábado (31), no bairro Jardim Adriana, o infrator Luciney A.S. de 33 anos por tráfico de entorpecentes.

No momento da abordagem os policiais encontraram com Luciney duas porções dos produtos entorpecentes conhecido por oxi e skank, além de várias trouxinhas dos mesmos produtos pronto para venda, dinheiro e material para embalo da droga.

O acusado foi encaminhado para a delegacia do município e irá responder por tráfico ilícito de entorpecente.