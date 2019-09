‘Neguinho’ baleado em praça no Petrópolis morre no HPS João Lúcio

Manaus - Com três tiros, o detento do semiaberto Sérgio Marques Ramos, de 23 anos, conhecido como "Neguinho", morreu, na noite de domingo (1°), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, "Neguinho" foi baleado por volta das 18h, na rua 3, conjunto Jardim Petrópolis, nas proximidades de uma praça do bairro Petrópolis, na Zona Sul da capital .

"Dois homens a pé chegaram ao local, de cara limpa, e um deles efetuou os disparos contra "Neguinho", que morreu na hora. Os criminosos fugiram sem serem identificados", comentou um policial civil.

Em consulta ao Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (Sisp), consta a informação pública de que Sérgio respondia pelo crime de tráfico de drogas.

Por meio das redes sociais, uma seguidora do jovem comentou em uma publicação no perfil dele no Facebook: “Ele não fazia mal a ninguém, apenas cometia assaltos. Todos na região estão comovidos”.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).