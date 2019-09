Pela madrugada, dupla é presa passeando com moto roubada em Manaus

Manaus - Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta segunda-feira (2), dois homens em uma motocicleta com restrição de roubo no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com os suspeitos foi apreendida uma motocicleta CG Titan, de cor preta e placa NOJ-140T.

Os policiais, que atenderam à ocorrência, informaram que estavam em patrulhamento pelo Jorge Teixeira quando, por volta das 3h30, na avenida Itaúba, avistaram uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita. Foi feita abordagem e, durante revista pessoal, nada foi encontrado.

Durante a verificação da placa da motocicleta, por outro lado, foi constatado que a mesma estava com restrição de roubo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria