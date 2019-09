Após ser baleado na Compensa, homem tenta fugir, é atropelado e morre

Manaus - Com um tiro nas costas, um homem, ainda não identificado, foi morto na noite de domingo (1°), na esquina da avenida Brasil com a rua Natal, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que o crime ocorreu por volta das 19h30. A vítima estava atravessando a via quando foi atingida por disparo de arma de fogo.

O autor do assassinato não foi identificado | Foto: Divulgação

Ao ser baleado, o homem ainda tentou correr, mas foi atropelado por um carro que passava no fogo cruzado. A vítima morreu no local.

O autor do assassinato não foi identificado. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Assassinado em frente aos pais

O técnico em elétrica e mecânica automotivo Cristiano Silva Reis, de 28 anos, foi morto a tiros , na última sexta-feira (30), dentro de uma oficina da família, situada na avenida da Compensa, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. Os pais da vítima presenciaram o assassinato.

Ao Portal Em Tempo, o irmão da vítima, Adriano Reis Silva, de 29 anos, informou que dois homens, de cara limpa, chegaram na oficina e anunciaram o assalto. Cristiano foi atingido com dois tiros nas costas após um dos suspeitos entender que a vítima iria reagir à ação criminosa.