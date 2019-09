Morador de rua é assassinado a tiros após briga no Centro de Manaus

Manaus - Abrão Ferreira Oliveira, de 26 anos, foi morto com um tiro no peito, na tarde de domingo (1°), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Minutos antes, ele havia se envolvido em uma briga com outro homem.

O crime ocorreu por volta das 17h, entre o Mercado Municipal Adolpho Lisboa e Porto da Manaus Moderna, na avenida Lourenço da Silva Braga. Abrão foi abordado por um homem desconhecido, que efetuou um disparo de arma de fogo.

O autor do assassinato fugiu, em seguida, tomando rumo ignorado. Abrão ainda ficou agonizando no local até não resistir ao ferimento. A vítima era morador de rua e trabalhava na área como flanelinha e carregador de mercadorias.

Testemunhas

Testemunhas relataram que horas antes de ser morto, Abrão protagonizou um duelo de briga de rua com um homem, ainda não identificado, após um desentendimento.

Os dois homens passaram a trocar socos sob olhares de outras pessoas, que passavam pelo local. A luta ainda foi filmada por um dos populares.

O corpo de Abrão foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde foi reconhecido por um irmão, de nome não divulgado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).