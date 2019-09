Jornalistas da Rede Amazônica, afiliada Globo, são assaltados no AM

Polícia se mobiliza para achar a dupla responsável pelo crime | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (2), um grupo de jornalistas da Rede Amazônica, afiliada Globo em cinco estados da região Norte, teve o carro furtado por dois homens armados, em Manaus. A abordagem ocorreu no no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

A equipe estava saindo de uma reportagem quando foi abordada pela dupla, que rendeu os ocupantes dos veículos. No local estava o cinegrafista, a apresentadora e a produtora da emissora.

Após anunciarem o assalto e renderem os ocupantes, a dupla ordenou que a produtora e a apresentadora saíssem do veículo. Em seguida mantiveram o cinegrafista como refém e obrigaram o mesmo a dirigir o veículo até o bairro São José, Zona Leste de Manaus. Os infratores roubaram o dinheiro do motorista do veículo.

O caso foi registrado no 27º Distrito de Polícia (DIP) com todos os ocupantes saindo ilesos do crime, apesar do susto sofrido. De acordo com a polícia, a dupla já havia cometido outro assalto nesta manhã, com um motorista de aplicativos, também no bairro São José.

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos foram identificados, localizados ou presos.