Homem tenta entrar em delegacia com pães recheados de drogas no AM

Foram encontrados porções de pasta-base de cocaína dentro do pão doce | Foto: Divulgação

Um homem identificado como Renilson Gomes Trindade, de 18 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (31) ao tentar entrar na unidade da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha (distante a 331 quilômetros da capital), com pães doces recheados com drogas.

De acordo com a escrivã Maria Girlane, gestora da unidade policial, a prisão ocorreu durante revista, quando foi encontrado os pães com as seis porções de pasta-base de cocaína.

“Assim que iniciamos a vistoria ao alimento trazido por Renilson, constatamos que os pães foram utilizados, na verdade, para camuflar porções de pasta-base de cocaína”.

Conforme a autoridade policial, Renilson realizava uma visita a um homem, identificado como “Queiroz”, detido no prédio da delegacia. Em depoimento, o infrator relatou que o material entorpecente seria entregue ao detento, a mando dos irmãos dele, três indivíduos conhecidos como “Grande’, “Romário” e “Ratão”.

Renilson foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

“A droga seria entregue ao homem, que está preso na unidade policial. O material ilícito foi enviado pelos irmãos do preso, que, inclusive, possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Após o flagrante, dei voz de prisão a Renilson”, explicou a gestora Girlane.

Ainda segundo a escrivã, os quatros irmãos foram presos em junho deste ano, por tráfico de drogas, durante uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). No entanto, a Justiça concedeu liberdade provisória a “Grande”, “Romário” e “Ratão”.

Renilson será autuado por tráfico de drogas e permanece na carceragem da 42ª DIP, que funciona como unidade prisional em Barreirinha.