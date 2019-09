Vídeo: detento é espancado até a morte por colegas em briga no Compaj

Manaus - O detento Williams Magalhães de Souza, de 29 anos, foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira (29) dentro de uma cela do Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj), situado no km 8 da rodovia BR 174 (Manaus-Boa Vista). A vítima cumpria pena por roubo desde 2016.

De acordo com uma fonte que preferiu permanecer no anonimato, o interno foi brutalmente espancado por outros presidiários. Willians teve as costelas fraturadas após sofrer uma série de agressões físicas.

O detento não apresentava nenhuma perfuração pelo corpo, o que aponta que ele foi morto com golpes de socos e chutes. Não há informações sobre a motivação do crime.

Ainda segundo informações recebidas pelo Em Tempo, um principio de motim foi registrado na unidade prisiona, porém a informação não foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O corpo de Willians foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necrópsia.



A Seap informou que determinou a abertura de investigação para apurar a morte do interno.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo