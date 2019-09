Homem é morto com tiro no peito em rua na Cidade Nova

Manaus - Um homem foi morto a tiro no peito , na manhã desta terça-feira (3), na rua 76, no núcleo 4, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

À polícia, moradores do bairro relataram que ouviram disparos e a vítima em uma motocicleta com outra pessoa, que fugiu logo depois sem ser identificado.

"Possivelmente a dupla estava praticando assaltos na área quando foi surpreendida por uma pessoa. Mas também pode ter sido uma emboscada", disse um investigador da Polícia Civil.

Conforme informações dos peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima não possuía documentos pessoais e foi morto com um tiro no peito.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A motivação do assassinato será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).