Mulher é assassinada com dois tiros na Ponta Negra

Manaus - Uma mulher foi assassinada com dois tiros na cabeça na manhã desta terça-feira (3). O crime aconteceu por volta das 5h30, em uma área do condomínio residencial Alphaville, na avenida do Turismo, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Um homem também foi baleado, mas sobreviveu ao atentado.

Segundo informações da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um vigilante do complexo residencial encontrou o casal ferido a tiros e acionou a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher. Ela foi morta com dois tiros na cabeça. O homem também foi atingido com tiros na cabeça. Ele foi encaminhado com vida ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

O corpo foi encontrado dentro do condomínio residencial Alphaville | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações repassadas pela perita criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a mulher tinha várias tatuagens e foi morta no local. A vítima não apresentava sinais de tortura.

O delegado Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a linha de investigação aponta que as vítimas foram levadas para o local para serem executadas. A motivação do crime tem características de possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

"As vítimas estão sem identificação. O homem foi levado para o Hospital e a mulher morreu no local. Vamos verificar se eles tinham relações com crimes e se a área possui câmeras de segurança para identificar os autores", explicou o delegado.

O corpo da mulher foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o caso.