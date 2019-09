É grave o estado de saúde do homem encontrado agonizando em Manaus

Manaus- O homem encontrado com ferimentos de tiros na cabeça, na manhã desta terça-feira (3), em um terreno baldio do complexo residencial Alphaville, situado na avenida do Turismo, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi identificado por familiares.

Francisco Barbosa de Lima, de 29 anos, está internado em estado grave no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio , na Zona Leste da capital. Francisco e uma mulher, identificada pela polícia como Ana Paula Silva Damasceno, de 34 anos, foram baleados na cabeça. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já Francisco ainda foi socorrido com vida e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, onde deu entrada por volta das 7h48. Ele passou por cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os familiares estiveram na emergência do pronto-socorro e fizeram o reconhecimento da vítima. A reportagem tentou contato com os parentes da vítima, porém ninguém foi encontrado para falar sobre o caso.

A reportagem tentou contato com os parentes da vítima | Foto: Josemar Antunes

Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por causa de dívidas com o tráfico de drogas ou mesmo disputa por território entre membros de facções criminosas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).