Criminosos morrem durante troca de tiros com a polícia no AM

Manaus - Três homens foram mortos durante troca de tiros com policiais militares na madrugada desta terça-feira (3), na invasão Campo Avançado, no bairro Centeo, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus de Manaus).

Segundo informações do 2°Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), a guarnição recebeu denúncia anônima que um vigilante havia sido baleado. A vítima estava acompanhada da filha e da esposa no momento da ação criminosa.

Após a confirmação da morte do guarda municipal, a equipe policial se deslocou para a invasão onde estavam os três suspeitos envolvidos no assassinato. No local, os policiais militares foram recebidos a tiros. Na troca de tiros, os suspeitos foram baleados.

Charles, vulgo "Tacana", e outros dois homens foram levados pelos policiais para o Hospital Geral de Benjamin Constant Dr. Melvino de Jesus, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 32, de marca Taurus de numeração suprimida, com duas munições deflagradas e 2 intactas; uma pistola calibre 380, de marca Taurus; uma pistola, de marca não identificada, calibre 380, com sete munições intactas, e quatro celulares.

Conforme a polícia, Charles tem várias passagens por roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e furto. Os outros dois homens não foram identificados.

A ocorrência foi registrada na 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, para os procedimentos cabíveis.