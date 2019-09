Membros da FDN são presos por assassinatos de rivais em Manaus

Manaus - Sete integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) foram apresentados à imprensa, na manhã desta terça-feira (3), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Todos estavam sendo investigados por envolvimento em homicídios na Zona Leste da capital amazonense.

Brenno Johnathans Martins Souza, de 22 anos; Bruno Brandão Frota, de 20 anos; Diogo Lima Bentes, de 28 anos; Gustavo Pavão de Souza, de 19 anos; Maria Eduarda dos Santos Souza, de 30 anos; Marcelo de Souza Reatec, de 27 anos, e Wancley Souza da Fonseca, de 22 anos, foram presos na operação "Erva daninha", deflagrada desde a última quinta-feira (29).

A operação resultou nos cumprimentos de cinco mandados de prisões preventivas e dois mandados de prisões temporárias. A ação teve como objetivo de cumprir as ordens judiciais aos investigados. O oitavo integrante e mandante das execuções, identificado como "Zaqueu", conseguiu fugir do cerco policial.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, a investigação soluciona seis assassinatos e tem como mandantes das execuções "Zaqueu", que está sendo procurado pela polícia.

Mais de 2,5 mil foram apreendidos com o bando | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Na casa de "Zaqueu", a polícia encontrou R$ 2. 683 mil, um par de botas, sete dispositivos de alarme automotivo e uma farda camuflada de Militar.

"São sete pessoas envolvidas em crimes de homicídios na Zona Leste de Manaus. As mortes estão motivadas entre membros de facções criminosas, que brigam por território para comercialização do tráfico de drogas. Um dos integrantes do bando, identificado como "Zaqueu", está foragido e está com mandado de prisão em aberto. Ele tem diversos aliados membros na FDN, que são responsáveis pelas mortes", explicou.

O delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, informou que a operação foi desenvolvida em bairros na Zona Leste, com início no bairro Zumbi dos Palmares.

"A DEHS não vai tolerar os crimes de homicídios. Estamos apresentando parte do grupo e muito em breve estaremos apresentando Zaqueu, um dos mandantes das execuções", destacou a autoridade policial.

Prisões e crimes

Bruno e o Breno foram presos na tarde de quinta-feira (29), em uma área de rip-rap no bairro Zumbi dos Palmares. Eles estão envolvidos na morte de Ednei Rodrigues do Amaral, de 25 anos. O crime ocorreu no dia 3 de janeiro deste ano, em uma área de mata, no bairro Coroado.

Gustavo foi preso na sexta-feira (30), em Nova Olinda do Norte (a 137 quilômetros de Manaus). Ele e Elcinei, que já está peso, são apontados nas investigações como autores da morte de Nayara Lucas de Andrade.

Conforme a polícia, os presos estão envolvidos em homicídios na capital amazonense | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O crime aconteceu no dia 29 de maio de 2018, na rua Doutor Cirilo, no bairro Zumbi dos Palmares. Conforme as investigações, a vítima denunciava o tráfico de drogas.

Wancley foi preso no bairro São José. Ele matou o namorado da irmã dele, Dheyson Magalhães, para roubar a moto da vítima. O crime ocorreu no dia 25 de dezembro de 2015, na rua Leonora Armstrong, no conjunto Arthur Reis, no bairro Gilberto Mestrinho.

Na Rua Samambaia, no bairro Jorge Teixeira, foram presos na manhã de segunda-feira (2), Diogo, Maria Eduarda e Marcelo, conhecido como "Sarita". Eles são acusados de matar Maura Prado Batista, de 24 anos, que estava grávida.

A vítima foi morta por disparos de arma de fogo no dia 24 de abril deste ano, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital. Maura foi sequestrada e morta na frente da filha de dois anos.

"Eles sequestraram Maura na rua Samambaia e a levaram para uma rua do bairro Tancredo Neves, para ser executada na frente da filha, de dois anos. Em seguida, certos da impunidade, levaram a criança e entregaram para avó como se nada tivesse acontecido. Foi um crime bárbaro", disse o delegado.

Do lado de fora, familiares de Maria Eduarda negaram qualquer participação da mulher nos homicídios e que a farda Militar apreendida nunca foi usada em crimes. Segundo eles, os delegados estão mentindo para se promoverem.

Breno e Bruno tiveram as ordens judiciais expedidas no dia 28 de agosto deste ano, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Diego, Maria Eduarda e Marcelo tiveram os mandados de prisão expedidos no dia 26 de agosto deste ano, pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Já Wancley teve o mandado expedido no dia 11 de abril deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Os sete investigados foram indiciados por homicídio. Os homens ficaram presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Maria Eduarda ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). As unidades prisionais estão localizadas no quilômetro 8 da rodovia estadual AM-010.