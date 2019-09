Força Tática apreende drogas no Porto de Manaus

Manaus - Policiais militares da Força Tática e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) apreenderam na tarde de segunda-feira (2), aproximadamente, 25 quilos de drogas no Porto de Manaus.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 17h30, a guarnição foi acionada pela Força Tática para dar apoio em buscas por entorpecentes que, segundo denúncias, chegaria a Manaus em uma lancha oriunda do município de Tabatinga. Ao chegarem ao Porto, as equipes se uniram e lograram êxito na apreensão de aproximadamente 20 quilos de supostamente drogas e na apreensão de uma adolescente que fazia o transporte do material ilícito.



Em ato contínuo, as equipes receberam a denúncia de que mais substância ilícita estaria chegando em um barco. Durante abordagem e buscas na embarcação, os cães encontraram aproximadamente 5 quilos de supostamente maconha, transportada por um infrator que confessou que iria vender a droga em Manaus.



Os suspeitos e as substâncias foram apresentadas à Polícia Civil para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria