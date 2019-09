Advogado e dois comparsas são presos após denúncia de roubo a banco

Manaus - Einar Valter Cruz Obando, de 45 anos; Rodrigo César Campelo Soares, de 29 anos, conhecido como "Loirinho", e o advogado João Carlos Pinto de Araújo, de 44 anos, foram presos, em flagrante, no início da noite de segunda-feira (2), pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

A prisão do trio ocorreu por volta das 18h30, na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. No carro Toyota/Corolla, em que eles estavam, a polícia encontrou um fuzil modelo AR-15, calibre 5.56, e 46 munições não deflagradas.

Com exceção do advogado João Carlos, que por questões prorrogativas de direitos de advocacia, apenas Einar e Rodrigo foram apresentados à imprensa no fim da manhã desta terça-feira (3), no prédio da Derfd, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o delegado Demétrius Queiroz, adjunto da Derfd, o trio foi preso após uma denúncia anônima informando que os suspeitos arquitetavam roubar uma agência bancária na capital.

Com o trio foi apreendido um fuzil modelo AR-15 | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Recebemos delação anônima de que os homens estavam transportando da cidade de Manacapuru para Manaus armamentos, de grosso calibre, para serem utilizados em um roubo a banco. A equipe de investigação foi ao local indicado pela denúncia e fez o monitoramento dos denunciados. No momento da oportunidade, o veículo foi interceptado. Durante a revista, foi encontrado escondido no para-choque traseiro um fuzil em um saco plástico", disse.

A autoridade policial ressaltou ainda, que o advogado já tinha sido preso pela Polícia Federal (PF), em Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros de Manaus), por lavagem de dinheiro.

Já Einar, em depoimento, afirmou ter sido preso por homicídio, mas o crime caso prescreveu no inquérito policial. Rodrigo César não possui antecedentes criminais. Durante a coletiva de imprensa, Rodrigo negou qualquer envolvimento e afirmou que conhecia apenas Einar, por ser cliente do lava-jato em que é proprietário.

O trio e o armamento estavam em um veículo modelo Toyota | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Eu conheço apenas o Einar, que levou o carro para lavar e não conheço o advogado. Não tenho nada haver com crimes e nunca fui preso", declarou.

Einar, João e Rodrigo foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, o trio será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá aguardar a decisão da Justiça.