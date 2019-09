Ex-presidiária é morta a tiros em frente de casa no Tarumã

Manaus - A ex-presidiária Samira dos Santos Rodrigues, de 33 anos, foi assassinada com dois tiros na tarde desta terça-feira (3). O crime aconteceu na frente da casa da vítima, na rua Raimundo Maia, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima foi abordada por um homem, não identificado.

O suspeito estacionou o carro nas proximidades e foi até a vítima, que estava na escada de sua residência. Quando a mulher percebeu o criminoso armado tentou correr para o quintal de casa, mas foi alcançada e morta.

De acordo com o plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Guilherme Antoniazzi, a vítima foi presa em 2016 pelo crime de tráfico de drogas. Após receber liberdade continuou realizando a prática ilícita.

“Ela saiu da cadeia e tentou estabelecer a vida normal, mas era usuária de drogas e continuou envolvida com a criminalidade. E possivelmente foi um crime de acerto de contas”, relatou Antoniazzi.

Segundo a perícia, Samira foi atingida com um tiro na cabeça e outro no braço esquerdo. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Abalados, familiares da ex-presidiária não conversaram com a imprensa e deram palavra de ordem para nenhum morador comentar o caso com as equipes de reportagens. Alguns profissionais chegaram a ser hostilizados no local

| Foto: Daniel Landazuri

da ocorrência.