Homem é acusado de estuprar menina em Iranduba

Iranduba – Nesta última segunda-feira (2), policiais civis do município de Iranduba, (localizado a 27 km de Manaus), cumpriram mandado de prisão temporária, por estupro de vulnerável, contra Manoel Santana Vale, 48, investigado por abusar sexualmente de uma criança de 10 anos, vizinha dele.

A delegada titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Sylvia Laureana afirma que os abusos aconteciam há alguns anos, na comunidade Lago do Curupira. No entanto, em maio deste ano, a criança relatou para a mãe dela que estava sendo abusada pelo vizinho. Conforme a delegada, o autor se aproveitava da confiança que a família da menina tinha nele para cometer os estupros com frequência.





" A mãe da vítima foi até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente fazer a denúncia. Desta forma o procedimento foi encaminhado ao 31ª DIP. Assim o pedido de prisão em nome de Manoel foi expedido. Após ter conhecimento do mandado, o suspeito compareceu, espontaneamente, ao prédio da unidade policial acompanhado de uma advogada, e a prisão foi efetuada. " Sylvia Laureana, Delegada titular do 31ª DIP





Procedimentos

A ordem judicial em nome de Manoel foi expedida no dia 24 de julho deste ano pelo juiz Tulio de Oliveira Dorinho, do Juízo de Direito da 1ª Vara de Iranduba. Manoel foi indiciado por estupro de vulnerável.

Ao término dos procedimentos cabíveis ele irá permanecer no prédio da 31ª DIP, que funciona como unidade prisional em Iranduba.

