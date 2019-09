Após troca de tiros homens são presos na zona Sul de Manaus

Todos os suspeitos têm passagens por tráfico de drogas e roubo. | Foto: Reprodução

Manaus – Seis homens foram presos após serem denunciados por participação em um tiroteio na noite desta terça-feira (3). A prisão aconteceu por volta das 22h, no Campo do Betanhão, na rua Comandante Ferraz, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus.

Os suspeitos são Marcelo Souza Soares, de 30 anos; Cristiano Campos Passos, de 27 anos; Matheus Alexandre Amaral da Silva, de 22 anos; Daniel Nogueira Coelho, de 23 anos; Rodrigo Aguiar da Costa, de 24 anos; Gabriel Araújo de Aquino, de 21 anos. Todos os suspeitos têm passagens por tráfico de drogas e roubo.

Todos foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles foram encontrados três revólveres 38, uma pistola ponto 40, uma caixa de munição calibre 12 e mais de 800 reais em dinheiro.

Com informações do Tenente Vandré Jesus, do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul), que esteve na frente da operação, a equipe chegou aos suspeitos após receber denúncias sobre um tiroteio na região.

“Com as informações da população, encontramos todos eles dentro do veículo, modelo Argo, cor vermelha, onde pretendiam empreender fuga, mas nós os rendemos e eles não reagiram”, disse o tenente.

Participaram da operação policiais da 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fazem parte do CPA Sul.