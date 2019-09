Homem é morto por inquilino ao cobrar aluguel atrasado, em Manaus

Manaus - "Agora tu vai me pagar", disse um adolescente de 17 anos antes de matar à facada David Batalha de Lima, de 37 anos, na manhã desta quarta-feira (4). Ele se entregou à polícia logo depois do assassinato.

O crime aconteceu, por volta das 4h50, em um apartamento no Prosamim, localizado na avenida Ramos Ferreira, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente era inquilino de David. Ele estava com aluguel atrasado e teria ficado chateado com as cobranças.

O homem foi morto com uma facada | Foto: Josemar Antunes

"Familiares da vítima contaram que o adolescente morava com um irmão em um apartamento no andar superior e estava devendo o aluguel. David, por sua vez, passou a cobrar e o adolescente não gostou. Testemunhas relatam que o adolescente disse: ‘Agora tu vai me pagar por ficar me cobrando’. Em seguida, desferiu uma facada no peito de David", disse um policial Militar, que atendeu a ocorrência.

Após esfaquear a vítima, o adolescente se entregou no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele confessou o assassinato e deverá ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os procedimentos cabíveis.

Familiares preferiram não comentar sobre o crime | Foto: Josemar Antunes

Familiares da vítima não quiseram comentar sobre o assassinato. Após a perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital amazonense.