Víde: briga entre vendedores no Centro de Manaus termina em morte

Manaus - O vendedor ambulante Davi Alves de Jesus, de 24 anos, foi assassinado com cinco facadas, no fim da manhã desta quarta-feira (4), na Praça 15 de Novembro, conhecida como “Praça da Matriz”, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O autor do crime foi preso pela polícia.

Segundo informações do cabo Macário Cruz, da Ciclopatrulha da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 11h40. Davi vendia pomada dermatológica na área central da capital, quando se desentendeu com os colegas de trabalho.

David foi cercado por três homens, antes de ser esfaqueado | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Durante a discussão, Davi foi cercado por Aluísio dos Santos Lima, de 22 anos, e outros dois homens, um deles identificado apenas como "Galo". O trio estava armado com facas e passaram a esfaquear a vítima.

"Os populares informaram que tanto a vítima quanto os autores trabalham na empresa Bio Instituto. Eles trabalham no local vendendo produtos dermatológico e tinham rixa", disse.

A polícia informou que Davi Alves é natural da Bahia. Já o autor do crime é do Estado de Alagoas. Outros dois suspeitos de participação no crime conseguiram fugir. No local, duas facas usadas no crime foram apreendidas pela Polícia Militar.

O crime foi na Praça da Matriz | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Após o assassinato, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do vendedor ambulante.

Conforme informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com cinco facadas, sendo um no braço esquerdo, um na mão esquerda, duas na coxa esquerda - um golpe profundo acertou a veia femoral e outro a coxa direita.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O autor do crime será apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo