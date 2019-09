Confira o relato da estudante do Ifam Zona Leste furada no peito

Local do ferimento ocasionado pelo ataque com prego. | Foto: Reprodução

Manaus – O Portal em Tempo obteve com exclusividade, nesta quarta-feira (4), o áudio da estudante atacada por um homem desconhecido na tarde da última terça-feira (3). A agressão aconteceu em frente do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), localizado na Zona Leste de Manaus.

A estudante conta que não se trata da primeira vez que alunas do Ifam sofrem esse tipo de agressão. Ela também afirma que o alvo do agressor é apenas garotas que estudam no campus. Confira o áudio a seguir:

Sobre o ataque



Uma jovem estudante do curso de agropecuária do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), localizado na Zona Leste de Manaus, foi ferida no pescoço por um homem, ainda não identificado, na tarde dessa terça-feira (3). A garota, inicialmente identificada como Thayna S., foi atacada enquanto se aproximava da instituição de ensino técnico.

Segundo Michele Gomes, 37 anos, mãe de uma colega da estudante, não havia segurança no local, onde a estudante foi agredida. Após ser golpeada, a jovem foi levada a um hospital, para receber os primeiros socorros.

Em contato com o IFAM Zona Leste, a assessoria de comunicação da instituição confirmou a agressão por um graveto pontiagudo. A nota também afirma que o agressor sofre com transtornos mentais e vive nas redondezas do campus.

Ainda segundo informações da gestão do IFAM, os seguranças já foram alertados sobre possíveis incidentes nas redondezas.