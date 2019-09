Vídeo: motociclista morre atropelado por ônibus em Manaus

O trânsito ficou congestionado na região durante o trabalho da perícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista identificado como Antônio Gleison Junior de Matos Correia, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (4). O caso ocorreu nas proximidades do T1, sentido Centro da avenida Constantino Nery, Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima bateu em um carro, modelo Celta, de cor vermelha, que parou na faixa de pedestres. Após a colisão, o motociclista se desequilibrou, caiu na via e acabou sendo atropelado por um ônibus da linha 206, da empresa Via São Pedro.

A vítima usava capacete, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente.

O trânsito ficou congestionado na região durante o trabalho da perícia.

O motorista do Celta fugiu do local. Abalado, o condutor do coletivo prestou esclarecimento à polícia. A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência.

O corpo de Antônio Gleison foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo