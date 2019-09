Em Manaus, capitão do Exército foge de abordagem policial e é baleado

Manaus - O capitão do Exército Brasileiro, Manoel da Silva Costa, de 43 anos, foi baleado na noite de quarta-feira (4), por policiais civis na rua Barão de Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações do relatório da Polícia Militar, o oficial do Exército estava conduzindo uma motocicleta, modelo Honda/Bros, de cor vermelha, quando foi abordado pelos policiais.

Entretanto, conforme o relatório, Manoel teria desobedecido a ordem para parar o veículo e foi atingido com um tiro na perna direita. O capitão estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Por conta do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima deu entrada, por volta das 22h24, sob escolta da viatura policial VTR-0009 no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

A motocicleta do oficial foi apreendida. O caso foi registrado como direção perigosa sob efeito de bebidas alcoólicas no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital.