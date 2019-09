Casal é preso por tráfico de drogas em Jutaí, no interior do AM

Manaus - Policiais militares do 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam um casal por tráfico de drogas , na noite de terça-feira (3), no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus).

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o Comando de Policiamento do Interior (CPI) recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas no beco Bênção, no bairro Bom Pastor.

Com bases nas informações, os policiais militares se deslocaram ao endereço e constaram a veracidade da denúncia. Maria da Silva Lopes, de 43 anos, e Adailton Porto de Lima, de 33 anos, foram flagrados com drogas na revista pessoal.

Com eles, os policiais militares apreenderam 23 de trouxinhas de pasta base de cocaína, cinco relógios, 13 cartuchos calibre 16, um celular e R$ 379, 10.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi apresentado na 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.