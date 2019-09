Jovem é executado com 9 tiros ao ter casa invadida em ‘área vermelha’

Manaus - Matheus Gabriel da Silva Souza, de 18 anos, foi executado dentro da própria casa, na tarde desta quinta-feira (5). O crime aconteceu na rua Leopoldo Hebron, no conjunto Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, dois criminosos armados invadiram o imóvel e atiraram contra a vítima. O jovem morreu em cima de uma cama.

Testemunhas informaram que os suspeitos saíram a pé da residência e depois entraram em um carro, modelo Palio, de placas não informadas, e fugiram do bairro.

A vítima tinha apenas 18 anos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A vítima não possuía antecedentes criminais. Porém, a polícia não descarta a possibilidade do caso ter sido motivado por um acerto de contas.

“O local do homicídio é uma área de intensa movimentação do tráfico de drogas. Fronteira entre as zonas Leste e Norte da capital e palco de confronto de grupos criminosos”, explicou o capitão Tácio Alves, comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA Norte).

Ainda segundo o capitão, na ocasião, a avó da vítima ainda foi agredida pelos criminosos com um empurrão. Conforme a polícia, foram realizadas buscas na área com o intuito de localizar os autores do crime, porém ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Perícia esteve no local do crime | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O corpo de Matheus foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).