Homem é morto a terçadadas pelo 'amigo' durante briga por drogas no AM

Manaus - Um homem identificado como Ronaldo Bruno Costa Falcão, de 19 anos, foi morto a terçadadas. O crime ocorreu por volta das 17h de sábado (7), no quilômetro 53 da rodovia AM 0-10, nas proximidades do Instituto Novo Mundo.

Conforme um investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autor do crime foi identificado como Edilson Vasconcelos. Ele está foragido.

Conforme informações repassadas à equipe da especializada, o crime aconteceu durante um desentendimento entre Ronaldo e Edilson.

"Os dois já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo. Eles estavam usando drogas e, em determinado momento, se desentenderam. Durante a briga, o Edilson pegou um terçado e desferiu vários golpes na vítima”, contou o investigador. Os dois moravam no município de Rio Preto da Eva, segundo a polícia.

Moradores relataram à polícia que o local, onde o corpo foi encontrado, é utilizado por vários usuários de drogas. Ronaldo foi atingido com golpes no pescoço, nos braços e no tórax.

O corpo de Ronaldo foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML), por volta das 13h deste domingo (8). A DEHS irá investigar o assassinato.

Outro caso

Eduardo Ribeiro, de 24 anos, foi morto a facadas na rua Visconde de Taborai, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta de 9h30 de sábado (7). Ele chegou a ser lavado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios também irá investigar o crime