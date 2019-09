PM prende 17 pessoas durante o final de semana em municípios do AM

Humaitá- Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, latrocínio e homicídio estão entre os crimes que ocasionaram as prisões de 17 pessoas, entre eles um foragido da Justiça de Rondônia, e a apreensão de um adolescente em 12 municípios do Amazonas, durante o fim de semana. Drogas, armas e dinheiro também foram apreendidos.

Em Humaitá , na madrugada de sábado (7), policiais militares da Força Tática encontraram um homem de 23 anos em atitude suspeita, durante patrulhamento de rotina. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram um tablete de substância entorpecente, supostamente oxi, pesando cerca de 500 gramas. O homem foi encaminhado à delegacia do município.



Em Lábrea, um homem identificado como Oseias Salgueiro de Souza, de 30 anos, foi abordado junto com um grupo de pessoas na avenida Coronel Luiz Gomes, e afirmou que havia chegado ao município há poucos dias, vindo da cidade de Porto Velho (RO). Após consulta, os policiais constataram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Porto Velho.



Na madrugada de domingo (8), no município de Envira, policiais militares abordaram um homem em atitude suspeita e constataram que o mesmo era usuário de drogas. Ele deu informações aos policiais, que levaram a guarnição até a casa de um suspeito de tráfico. No local, um homem de 33 anos foi flagrado com uma porção pequena de maconha e uma porção média da mesma substância entorpecente, além de R$ 60 em dinheiro e material para embalo da droga.



Outras prisões ocorreram nos municípios de Itamarati, Novo Airão, Nova Olinda do Norte, Caapiranga, Tefé, Fonte Boa, Jutaí, Rio Preto da Eva e Guajará.

*Com informações da assessoria