Policiais desmontam artefato na área de mata do Shopping Cecomiz

Manaus- Os policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Amazonas (CPE/ PMAM ) destruíram, de forma segura, uma granada de mão encontrada na área de mata nas imediações Shopping Cecomiz, na rotatória da Suframa, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, no início da noite deste domingo (8).

A ação ocorreu após denúncia recebida via linha direta, informando sobre o encontro do artefato explosivo por um cidadão na área de mata nas imediações do Cecomiz, local utilizado para prática de airsoft, tipo de jogo desportivo em que os participantes utilizam armamentos de pressão de projéteis não letais.

De imediato, diante da situação de perigo, agentes do Grupamento Marte se dirigiram ao local indicado, onde foi localizada a granada de mão. O artefato foi destruído de maneira segura, sendo os vestígios coletados para posterior investigação por parte da autoridade policial civil.

*Com informações da assessoria