Homem é preso por tentativa de homicídio em Manacapuru

Manacapuru- Os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manacapuru, na tarde do domingo (8), detiveram um homem suspeito de tentativa de homicídio contra a irmã, em ocorrência registrada no Centro do município.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 17h do domingo, durante patrulhamento pelo Centro do município, foram acionados por uma mulher informando que o irmão teria invadido a casa dela, na rua Raimundo Tavares, também no Centro e que lhe ameaçou com uma faca.

A guarnição prontamente se deslocou ao endereço mencionado e encontrou no local o homem acusado pela vítima de tentativa de homicídio. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e trazia ferimentos no rosto e hematomas no corpo, razão pela qual foi levado ao Hospital Municipal de Manacapuru para atendimento médico.

Em seguida, o suspeito foi apresentado à autoridade da Polícia Civil, juntamente com a vítima, para os procedimentos cabíveis ao caso.

*Com informações da assessoria