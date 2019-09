Vídeo: agência bancária é fechada após assalto no Centro de Manaus

Suspeitos fugiram levando uma quantia em dinheiro, de valor não divulgado. | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Em plena a luz do dia uma agência bancária do Itaú, localizada na avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, teve que interromper os serviços após ser alvo de criminosos na tarde desta segunda-feira (8).

Segundo funcionários do banco, por volta das 14h, um assaltante foi até um dos guichês e de forma discreta anunciou o roubo. “A funcionária que estava no caixa colocou o dinheiro na mochila do criminoso. Só fomos perceber que era um assalto quando renderam os seguranças”, disse a testemunhas.

A suspeita dos funcionários do banco é que pelo menos dois homens, ainda não identificados, participaram da ação criminosa. “Acreditamos que enquanto um roubava os caixas o outro distraía os vigilantes”, explicou o trabalhador.



Os suspeitos fugiram levando uma quantia em dinheiro, de valor não divulgado, e um revólver de um dos seguranças do banco.



Na fuga, um dos suspeitos rendeu um taxista e o outro saiu correndo pelas ruas do Centro. “O taxista foi rendido e teve que levar o assaltante. Depois voltou e informou para a polícia o destino que deixou o suspeito”.



Policiais da Rocam atenderam a ocorrência e fazem buscas pelos suspeitos. Uma equipe da Delegacia Especializada em Roubo, Furto e Defraudações (DERFD) foram até a agência bancária e realizaram os primeiros procedimentos de investigação do caso.

Imagens do circuito interno e externo do banco devem auxiliar na identificação dos suspeitos.



O Portal EM TEMPO esteve presente no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas até a publicação desta matéria não havia confirmação da prisão dos suspeitos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo