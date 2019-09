Homem desaparece após ir ao hospital e não voltar para casa

Após ser atendido na unidade de saúde, o jovem iria para a casa da irmã | Foto: Reprodução

Manaus – Lucas Souza da Silva, de 19 anos, desapareceu na tarde deste domingo (8). O rapaz teria ido a um hospital para receber atendimento, por volta das 13h30, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus, e não voltou mais.

Ao Portal Em Tempo, a mãe do desaparecido, Laurenize Souza, uma Auxiliar de Serviços Gerais de 56 anos, contou que a última vez que falou com o filho, foi quando solicitou um carro de aplicativo, na rua Asurini, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital, para leva-lo ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, localizado no bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona da cidade.

“Antes do Lucas entrar no veículo, ele pediu para eu informar a irmã, que após o atendimento no SPA, ele iria até a casa dela, no Viver Melhor 2, no bairro Lagoa Azul. Quando eu liguei para minha filha a noite, ela me informou que o Lucas não tinha aparecido na residência até aquela hora”, explicou Laurenize.

No dia do desaparecimento, o jovem usava blusa cinza, calça vermelha, boné vermelho e tênis. Quem souber de informações sobre o paradeiro de Lucas, basta entrar em contato com a família pelos números: (92) 99259-4951, 99133-6133 ou 99239-8910.