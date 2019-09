Homem é preso com drogas e arma de fogo no bairro São Francisco

Elementos encontrados apreendidos com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem ainda não identificado, de 32 anos, foi detido pelos policiais militares da Força Tática, na tarde desta terça-feira (10). A apreensão aconteceu na rua Gaudêncio Ramos, do bairro são Francisco, zona Sul da Capital.

De acordo com relatos policiais, a equipe realizava patrulhamento no São Francisco e avistaram o homem em atitude suspeita. Os policiais fizeram uma busca pessoal e, encontraram na cintura dele um revólver calibre 38 e duas munições no bolso. Foi encontrado também duas porções de entorpecentes, de cocaína e oxi.

O suspeito já tem passagem por roubo e foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos necessários.