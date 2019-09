Casa de grávida encontrada morta é examinada pela policia em Manaus

A perícia criminal foi até a casa da grávida em busca de informações | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram na casa de Gabriela Monteiro Pedrosa, de 27 anos, que foi encontrada morta na noite desta terça-feira (10) , para coletar mais informações que levem ao esclarecimento da morte.

Gabriela estava grávida de sete meses e foi encontrada desacordada pelo marido em sua residência, localizada na rua 7, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste da Capital.



O marido ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e os agentes constataram a ausência de sinais vitais na gestante, mas a família insistiu que eles levassem Gabriela para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Alvorada.



"Em algumas ocorrências os familiares não aceitam o quadro de morte que o paciente se encontra, então eles insistem que a gente encaminhe o ente para um hospital, e, às vezes, para não sermos agredidos, nós levamos", disse uma agente do Samu, que preferiu não se identificar.



Os familiares não se pronunciaram sobre o caso | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

No SPA, os profissionais de saúde da unidade identificaram hematomas no corpo da gestante e acionaram os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para comparecerem à ocorrência incomum.

Os policiais civis da DEHS também compareceram ao SPA para apurar mais informações com os médicos que atenderam a vítima. Os vizinhos da vítima também foram ouvidos.



Os agentes do DPTC fizeram a perícia do corpo ainda na unidade de saúde e, em seguida, liberaram o corpo para remoção do Instituto Médico Legal (IML).



Funcionários do IML removeram o corpo do necrotério do SPA | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Não identificamos nada suspeito na casa, nenhum sinal de briga, mas, somente com o resultado do exame de necropsia do IML, saberemos o que de fato aconteceu", disse um policial que pediu anonimato.

Os familiares não quiseram falar sobre o caso e, a todo momento, ameaçaram a equipe de reportagem do Portal Em Tempo que estava no local.