Jovem é morto a tiros após cometer assaltos na Zona Leste de Manaus

Após trocas de tiros com a polícia Matheus foi atingido e caiu da moto | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Matheus Serafim Tamburini, de 18 anos, morreu, no fim da manhã desta quarta-feira (11), após ser alvejado com tiro na coxa direita. Ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.



Segundo informações da polícia, Matheus e um comparsa, ainda não identificado, estavam cometendo assaltos em uma motocicleta. Em uma das ações criminosa, a dupla assaltou uma pastelaria no conjunto Amazonino Mendes, também conhecido como "Mutirão", no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Após o crime, a dupla foi interceptada por policiais militares da Força Tática e 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A dupla efetuou tiros contra os policiais militares, que em ato de defesa, revidaram a ação criminosa.

No tiroteio, o comparsa conseguiu fugir. Já Matheus acabou sendo atingido e caiu da moto. Ele foi socorrido e levado para a unidade hospitalar, onde ele deu entrada por volta das 20h52. Após os procedimentos cirúrgicos, Matheus não resistiu ao ferimento por volta das 11h25 desta quarta-feira (11).

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).