Suspeito de roubo é encontrado morto em comunidade de Manaus

Manaus - O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), no terreno de uma casa, situada na rua Santa Marta, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Gadelha, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um morador da área encontrou o homem morto entre um campo de futebol e o terreno de uma casa, por volta das 6h30.

"A nossa guarnição foi informada que havia um corpo na região nas proximidades da Escola Estadual Rafael Henrique Pinheiro dos Santos. No local, contamos a informação e que a vítima apresenta ferimentos na cabeça. Populares relataram que a vítima era usuário de drogas e praticava furtos na área", explicou o tenente Gadelha.

O homem estava com um tiro nas costas | Foto: Josemar Antunes

Moradores da área relataram à reportagem do Portal EM TEMPO que a princípio imaginavam que o homem estivesse dormindo sob efeito de bebidas alcoólicas.

Conforme informações de um perito criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com um tiro nas costas e, possivelmente, estava morto no local há quatro horas.

"Pela rigidez do corpo, a vítima foi morta por volta das 2h desta madrugada e atingida com um tiro de pistola. O homem tem tatuagens no formato de estrelas e aparenta ter 25 anos", disse o perito criminal.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Ao término dos procedimentos da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Muros com a sigla da FDN

Muros de casas próximas onde o corpo foi encontrado estavam pichados com a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN).