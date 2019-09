Mulher é presa com cocaína e balança de precisão na Zona Norte

Manaus- Os Policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, prenderam em flagrante na tarde de quarta-feira, (11), por volta das 17h, Luma Lohanna da Silva Farias, 26, por comercializar drogas em um bar situado na rua Gandu, Núcleo 8, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Com ela foram apreendidas 23 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 16, em espécie, e saco para embalagem da substância ilícita.

De acordo com a autoridade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após o recebimento de denúncias anônimas feitas no 6º DIP, informando que em um bar localizado no Núcleo 8, no bairro Cidade de Deus, uma jovem que trabalha no estabelecimento estaria vendendo substâncias ilícitas no local. Conforme o delegado, a equipe policial se dirigiu até o lugar para averiguar as informações.

“Após tomarmos conhecimento dessa denúncia, fomos várias vezes ao bar informado. Porém, somente hoje conseguimos prender a mulher em flagrante, com 23 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 16 em espécie e saco para embalagem da substância ilícita. Ela trabalhava, inicialmente, comercializando bebidas alcoólicas, mas se a pessoas quisessem optar por drogas ela vendia também, então dei voz de prisão”, disse Mafra.

Flagrante

Luma foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria